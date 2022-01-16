領軍11場僅1勝　舒夫真高極速被炒

意甲球隊熱拿亞宣布解僱教練舒夫真高，呢位45歲烏克蘭名宿領軍2個月以來，熱拿亞表現毫無起色，佢執教11場比賽只取得1勝3和7負，包括9場聯賽僅3和6負，球隊陷入降班旋渦，「軍刀」極速被炒，並唔令人意外。

舒夫真高上年8月離開執教咗5年嘅烏克蘭國家隊，3個月之後成為熱拿亞主帥，原本簽約至2024年，被寄予厚望，但佢第1場領軍就以0比2不敵羅馬。

上周中意大利盃，舒夫真高領軍倒戈鬥AC米蘭，本來球隊有唔錯表現，法定時間打和1比1，但踢到加時連失2球，輸1比3出局，成為舒夫真高被炒嘅導火線。

「軍刀」球員時代曾經為AC米蘭建功無數，包括捧過意甲及歐聯冠軍，估唔到返意甲教波，卻係A米送佢最後一程。

至於熱拿亞嚟緊周二(18日)凌晨意甲作客費倫天拿，將暫時由青年軍教練鴨都拉干高領軍。(Now 639周二凌晨3時45分直播)

另外，周日(16日)凌晨意甲，祖雲達斯憑保羅戴巴拿、韋斯頓麥堅尼各入1球，主場以2比0擊敗烏甸尼斯，近5場聯賽贏4場。至於拉素有恩莫比尼梅開二度，加上文路爾拿沙利入波，作客以3比0大勝沙蘭力坦拿。