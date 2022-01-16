利物浦冇「雙沙」　點咬得入賓福特呢

周日(16日)晚英超3哥利物浦主場迎戰賓福特，表面上雙方實力有明顯差距，但「紅軍」兩大射手穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼踢緊非國盃，嚴重削弱鋒線力量，加上上周五(14日)凌晨喺英聯盃同阿仙奴惡鬥完，未必可以恢復十足戰力，上半場難以攻入賓福特大門，一於博半場和。(Now 621周日晚10時直播)

利物浦由上月聖誕前夕開始，狀態已經走下坡，以法定時間90分鐘計算，近6場比賽僅獲1勝，而且該場勝仗只係英足盃擊敗英甲球隊梳士貝利，單計聯賽已經連續3場不勝。穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及中場拿比基達離隊踢非國盃，令「紅軍」未能排出完整陣容應戰，上場英聯盃4強首回合，即使以眾凌寡下圍攻阿仙奴，但都入唔到波，主場悶和0比0，當中南野拓實浪費黃金機會，更令人懷念鋒線「雙沙」。

除鋒力不足之外，利物浦另一個隱憂係上場英聯盃同今場英超時間相當接近，喺人腳有限情況下，領隊高普冇得輪換陣容，各主力都要頂硬上，體力負荷甚大，預料今場應該會放慢比賽節奏，避免後勁不繼。事實上，利物浦近6場英超有5次上半場打和，今仗隨時又嚟過。

賓福特遇強不落下風

賓福特今季升上英超後偶有佳作，包括擊敗阿仙奴及打和利物浦，就算面對曼城及車路士，都只係小負0比1，可見佢哋遇上傳統勁旅，防守非常穩陣，今仗作客兵疲嘅利物浦，甚有機會頂到半場唔輸，半和屬可靠之選。