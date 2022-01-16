港男花劍不敵意大利　世盃巴黎站無緣4強

香港男子花劍隊在世界盃巴黎站隊際賽雖然擊敗巴西殺入8強，但面對傳統勁旅意大利卻慘負，無緣獎牌！

剛勇奪本站男花個人賽金牌的張家朗，聯同隊友蔡俊彥、張小倫及吳諾弘組成「花劍F4」周日在隊際賽登場，首仗憑「劍神」中段搶分成功，港隊以45比31力挫巴西。東京奧運金牌得主張家朗領軍出戰隊際賽，港隊首圈輪空後於16強亮相對陣巴西。張家朗 「打頭陣」出擊面對馬奎斯，兩位「左撇子」鬥得激烈，雖然頭段張家朗領先6比3，但其後被反超，最終以7比9完成這回合。其後蔡俊彥、張小倫、吳諾弘仍與巴西對手咬住上，至16比20後「劍神」張家朗再上場，他沉著應戰一分一分追回來，打出一個6比0攻勢，反超22比20，最終這一回合張家朗贏9比2，助港隊以25比22領前。隨後，蔡俊彥把握優勢，採主動壓迫對手，將比數逐步拋離，並由張家朗埋齋，結果，港隊以45比31奠勝。

港隊8強對手將是意大利，擁有世界排名第一劍手科干尼的意國於首圈以45比26大比數淘汰波蘭。港隊於整場比賽中顯得被動及力不從心，張家朗首發也未能取得優勢，蔡俊彥及吳諾弘上場後亦受制於意國，令港隊落後12比20。即使在YouTube賽事直播中有大批香港人留言隔空打氣，但是意大利整體實力較強，一度拋離港隊19分，小將吳諾弘奮戰曾失衡倒地，幸未有大礙可繼續比賽。最終張家朗在末段只能攻下3分，未能阻止對手猛烈進攻，港隊卒以24比45落敗，只能轉戰5-8名次賽。農曆年期間一眾男花成員仍會留在歐洲集訓及比賽，下一賽事將征戰意大利都靈的格蘭披治大獎賽。