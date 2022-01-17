張家朗肖像懸掛世盃賽場　港男花名次賽負南韓得第8

「劍神」張家朗2022年頭威頭勢，勇奪世界盃巴黎站男子花劍個人賽金牌,展現奧運金牌功架,令事業再攀上高峰,國際劍擊聯會周日舉行儀式,將張家朗的肖像高掛在顧拜旦體育館內,與歷屆冠軍級人馬並列,再次肯定他的成就及奠定其特殊地位。

世界盃男子花劍賽的比賽場館,正是以「現代奧林匹克之父」命名的顧拜旦體育館上演,這個場館已屹立巴黎逾80年。張家朗周日凌晨勇挫意大利好手盧比利首次奪得世盃冠軍，FIE國際劍擊聯會亦有發文報道,大會更於周日的隊際賽事期間,將張家朗的肖像懸上場館,成為這幅名人牆的一份子,旁邊的冠軍人馬包括美國的Race Imboden、法國名將Enzo Lefort及意大利一哥Alessio Foconi等。

賽事方面,張家朗與隊友張小倫、蔡俊彥及吳諾弘周日出戰隊際賽,首仗力挫巴西後,卻在8強不敵意大利,其後在5-8名次賽亦負於埃及,只能與南韓爭奪較後名次。經過連場激戰,眾人有點氣力不繼,亦發揮不到最佳水準,最後一仗再以37比45向南韓俯首稱臣,終以第8名完成賽事。