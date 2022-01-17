莫迪歷轟超級金球　皇馬勇奪西超盃冠軍

西超盃決賽周一(17日)凌晨喺沙特阿拉伯上演，狀態大勇嘅皇家馬德里有莫迪歷轟入超級金球，加上賓施馬入波以2比0擊敗畢爾包，史上第12次贏得呢項賽事冠軍，亦係教練安察洛堤回巢後首個冠軍獎盃。

皇馬4強喺加時戰淘汰巴塞隆拿，決賽面對畢爾包就相對輕鬆，38分鐘洛迪高高斯右路突破後回傳，莫迪歷禁區頂第一時間轟入死角；52分鐘賓施馬頭槌博到對方禁區內手球，呢位法國前鋒親自主射12碼拉開到2比0。

畢爾包尾段積極反撲，完場前3分鐘皇馬中堅艾達米列達奧同樣禁區內手球，被罰紅牌兼12碼，不過魯爾加西亞操刀就被皇馬門將泰拔高圖爾斯救出，最終皇馬保住2比0勝果，令球隊經歷上季「四大皆空」後首次奪得冠軍。

36歲嘅莫迪歷今場演出八面玲瓏，傳聞即將同皇馬續約1年嘅佢，賽後更獲會長皮里茲公開表揚：「皇馬嘅組軍方向就係贏冠軍，唔係我自己讚自己，球隊每個位置都係世界最佳球員，莫迪歷配得上拎2022年嘅金球獎！」

至於回巢執教半季即獲冠軍嘅教練安察洛堤，西超盃係佢歷來為皇馬贏嘅第5個冠軍，之前贏過歐聯、歐超盃、世冠盃同西盃，唯一未幫皇馬拎過嘅就係西甲冠軍，不過佢哋依家喺西甲聯賽榜領軍，大有機會實現埋聯賽冠軍美夢。