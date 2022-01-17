離奇非國盃！門將驚現高難度犯錯臨尾香

今屆非國盃賽事出現唔少令人難以置信嘅場面，繼球證2度提早吹完場後，周一(17日)凌晨科特迪瓦對塞拉利昂再有離奇畫面，科特迪瓦門將辛加尼喺最後補時出現超高難度犯錯，直接將個底線波送畀對手，令塞拉里昂追成2比2平手，睇到球迷O晒嘴！

被視為冠軍熱門嘅科特迪瓦今場強陣出擊，25分鐘由韋費特沙夏助攻施巴斯域賀拿入波領先，雖然55分鐘被對手追和，但10分鐘後尼高拉斯比比入波為科特迪瓦再度領前。踢到補時3分鐘出現離奇事件，科特迪瓦後衛被力逼下頭槌回傳，個波本來向住底線方向，門將辛加尼可以輕易接實，但佢唔知點樣高難度將個波拍番出嚟，畀對手偷到後傳去門前隊友射空門，造就對手射成2比2平手。

35歲嘅辛加尼更喺呢次「蝦碌」入面報稱受傷未能繼續比賽，由於當時科特迪瓦已經換晒5個球員，結果要由奧里亞客串守龍，最終兩隊2比2言和，科特迪瓦仍然以4分排喺E組榜首。同組勁旅阿爾及利亞繼首仗悶和塞拉里昂後，周一再以0比1輸畀赤道畿內亞，2戰得1分排小組包尾。