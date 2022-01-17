時隔10年！羅拔臣等到與愛女分享大師賽冠軍

「墨爾本機器」羅拔臣周日在倫敦桌球大師賽，轟出兩cue破百及6cue50+，以10比4粉碎了鶴健士的奪冠夢，時隔10年再次贏得大師賽冠軍，並袋走25萬鎊獎金。

羅拔臣今個比賽表現出色，當中關鍵的兩場比賽先在8強淘汰七冠王奧蘇里雲，繼而準決賽篤走「金左手」威廉斯，生涯第四次殺入大師賽決賽，而在冠軍戰面對着2016年亞軍的鶴健士，表現「着晒火」，頻頻「起迫」，當中第3及第13局分別轟出105及114度，最終自2012年後奪得個人第二個大師賽冠軍。

這是羅拔臣生涯第21個排名賽冠軍，同時也是個人累積第6個「三大賽」(世錦、全英及大師賽)，「啫喱」賽後與妻兒分享喜悅，並將愛女拋起慶祝難掩興奮

：「我真是很開心，2012年Alexander（兒子）出世之後，我首次贏這個賽事，一直希望與Penelope（女兒）在這裡再嚐冠軍，今天做到了。」

下月將年屆40歲的羅拔臣續稱:「當我贏得第一個冠軍時，我以為自己可以很開心地回澳洲，誰想到16年後我仍然在這裡；我相信是與Barry Hearn接管後有關，他為我們帶來很多比賽機會。」對於整個比賽，羅拔臣仍很回味準決賽對威廉斯一戰的決勝局，「很多人跟我說沒有見過我這樣做，我當時真是孤注一擲，感覺就如鳳凰涅槃。」