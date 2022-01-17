大坂直美衞冕第1擊Easy　登福布斯體壇富婆

隨着網壇「一哥」祖高域的入境風波告一段落，澳網於周一（17日）正式開打，爭取女單衞冕的日本名將大坂直美花68分鐘以直落兩盤6比3、6比3淘汰哥倫比亞的奧蘇露(Camila Osorio)迎來首勝。

以13號種子出擊的大坂直美打得主動，首發成功得分率達83%，她僅花35分鐘就取得首盤，賽後她對自己的表現都尚算滿意，這位2019及2021年女單盟主坦言:「今天她(奧蘇露)打得很好，每一分都要搶奪，我很開心能夠再次站在這裡，能夠回來感覺實在很特別。」

目前擁有四項大滿貫大坂直美最近在《福布斯》公布的2021年度女運動員收入排名榜，以5730萬美元位列榜首，力壓美國傳奇女將S威廉絲（4590萬美元）；而在這個體壇富婆排名榜上頭10位，網球女將佔去5個，其餘來自體操、高爾夫、羽毛球及籃球，不過，當中就只有大坂及細威可以躋身年度最搵錢運動員（不分男女）的頭50名，分別排第12及28。

儘管大坂直美上季自法網後自揭患上抑鬱，在比賽場經歷了艱苦一年，但她場外在過去一年半時間增加了逾10個品牌合作，代言的金額比起賽場的收入多20倍以上，相信隨着她重踏賽場，繼續財源滾滾。