亞冠盃　傑志J組鬥上海海港泰超清萊聯

亞洲足協（AFC）周一（17日）為2022年「亞冠盃」進行抽籤。上季港超盟主傑志進入J組，將與上海海港、清萊聯，以及附加賽勝方爭奪出線席位。

今屆「亞冠盃」除決賽外，各階段亦需以賽會制模式進行，另為遷就卡塔爾年底舉辦世盃決賽周，東亞區決賽隊伍會在今年8月，完成16強至4強賽事後率先誕生；西亞區淘汰賽推遲至明年2月才能進行，兩回合的決賽則分別於2月19和26日上演，換言之今屆賽事將跨年進行。AFC周一（17日）為各組進行抽籤，衞冕冠軍希拉爾被編入A組，與艾雷恩、伊提洛爾和附加賽勝方同組；兩屆冠軍得主全北汽車則進入H組，同組隊伍為黃安嘉萊、橫濱水手和附加賽勝方。

港超聯冠軍得主傑志，在上屆「亞冠盃」表現出色，雖然未能進身淘汰賽，仍在小組賽得11分，刷新香港球會在這項賽事的最佳成績。今屆賽事，「藍鳥」經抽籤後進入J組，同組對手為中超上海海港、泰超代表清萊聯，以及附加賽勝方，對手有機會為日職代表神戶勝利船、澳洲代表或緬甸球隊撣邦聯。賽事定於4月15至5月1日，以雙循環賽會制形式舉行，主辦地點預料AFC稍後會開放予各屬會申請。