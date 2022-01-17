缺席大滿貫半年　拿度澳網輕鬆響頭炮

要爭取網壇破歷史第21「貫」又豈只祖高域，同樣已擁有20個大滿貫的西班牙天王拿度，時隔5個月再踏滿貫戰場，他周一在澳網男單首圈顯出氣勢，以直落三盤闖關，向爭取重奪這個年度首項大滿貫冠軍打響頭炮。

拿度因傷患影響，去年自衞冕法網之後，缺席了溫網及美網兩項大滿貫，年底在表演賽復出卻又遇上確診新冠肺炎，一度擔心會否阻礙參戰澳網的機會，然而上周贏得墨爾本系列賽冠軍的他在首輪賽事表現相當有決心，面對着世界排名66位的美國球手Marcos Giron，基本上控制大局，其中他的首發僅失8分，最終他僅用1小時49分鐘以6比1、6比4及6比2力挫對手晉級。

「這幾個月實在充滿挑戰性，這些艱難時刻仍然存在很多疑問，但很開心能夠再次回到澳洲這個充滿奇妙的場館。」拿度對自己的傷患仍然有保留，但幸而今日一戰從他的移動上未見對他的腳傷有任何壓力。

「你永遠不會知道傷病幾時再來，因為我在這方面實在有很多經驗，所以只好一日期待一日。」拿度對上一次贏澳網已經是2009，他試圖爭取成為自瑞士天王費達拿及澳洲名宿路斯禾之後，在公開時代第三位35歲以上贏得澳網的球手。

此外，持外咭參賽的澳洲球手Aleksandar Vukic贏來夢幻一仗，他面對30號種子的Lloyd Harris在落後一盤的情況下以4比6、6比3、7比5及7比6(3)爆冷獲勝，他賽後激動地表示:「這完全就是發夢似的。特別是這個場地，這裡的人，我意思是從我年幼時候已在這裡睇比賽，到這一刻我在這裡比賽、在這裡獲勝...我真是找不到形容詞，真是發夢。」