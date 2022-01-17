亞協盃　東方龍獅入J組　理文附加賽鬥220

亞洲足協（AFC）周一（17日）亦為2022年「亞協盃」進行抽籤。東亞區方面，上季港超亞軍東方龍獅今屆繼續處於J組，同組對手為臺南市FC、澳科鄒北記，以及附加賽勝方球隊。而上屆殺入準決賽的理文，則需在附加賽圈起步，與220體育會爭奪小組剩餘的一個席位。

今屆「亞協盃」各階段將繼續以單循環模式舉行，AFC周一（17日）進行小組抽籤，東亞區方面，今屆賽事繼續只設一個J組，僅小組首名能進身下一圈。在北韓不獲發牌的情況下，香港獲得分組賽和附加賽名額各一。上季港超亞軍東方龍獅，直接躋身分組賽，同組對手仍然有中華台北代表臺南市FC、首次參賽的澳門代表澳科鄒北記，以及附加賽勝方隊伍。

賽事定於6月24至30日，以單循環形式舉行，賽會主辦場地預料AFC稍後會開放申請。而在上屆分組賽3戰全勝，並於跨區決賽飲恨出局的理文，則需與蒙古代表220體育會，於附加賽爭奪最後一個J組席位。

「亞協盃」J組隊伍

東方龍獅（香港）

臺南市FC（中華台北）

澳科鄒北記（澳門）

附加賽勝方

備註：6月24至30日進行，地點待定

東亞區附加賽賽程

理文（香港）Vs 220體育會（蒙古） 地點待定