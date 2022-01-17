【祖高域風波】一哥經杜拜回塞　與球迷合照

祖高域昨日（16日）在澳洲聯邦法院敗訴，被遞解出境，今日（17日）經杜拜返回塞爾維亞首都貝爾格萊德。經過連日簽證風波及一番長途跋涉，這位網球一哥難掩疲態，仍表現親民，與支持者合照留念。

祖高域因上訴失敗，未能衛冕澳洲網球公開賽，引起塞爾維亞公憤。總统武契奇形容裁決是一場「鬧劇」，批評澳洲政府「騷擾」祖高域，呼籲他盡快回家：「我們等不及看見他回國，回到永遠歡迎自己的地方。」而裁決數小時後，祖高域在墨爾本機場登機，經過13.5小時的航程，抵達杜拜，雖然難掩疲態，仍與支持者合照，相當親民。

這位網球一哥未有透露去向，惟外媒拍攝到，他登上前往貝爾格萊德的航班，相信會回家「充電」後，再重新出發。回顧祖高域生涯模式，他戰畢澳網後，一般會休息數星期，再參加3月美國舉行的ATP大師賽，但今年存在變數，皆因美國規定，非美國國民必須接種疫苗，或持有醫療豁免才能入境。至於5月法網相對樂觀，法國體育部長Roxana Maracineanu已表明，即使祖高域未「打針」，也能出戰賽事。

另外，美國網球名宿麥恩萊表示，曾發短訊力撐祖高域，形容整場簽證風波是「狗屎」：「如果他決定不打疫苗，澳洲政府說『不打就不能入境』，故事到此為止，非黑即白。」他批評當局未有提供充足指引給球員，導致事件擾攘多時。