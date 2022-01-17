前線個個弗銳不可當　AC衝冠強襲史柏斯亞

今晚繼續有意甲上演，其中排第2位嘅ＡＣ米蘭將會主場迎戰史柏斯亞，兩隊實力相距懸殊，爭標勁旅ＡＣ米蘭近3場聯賽都贏2球或以上，合共轟入10球，走勢銳不可當。反觀，史柏斯亞為護級苦苦掙扎，近8場聯賽作客僅有2勝6負，預料無力抵擋ＡＣ米蘭強攻，直取讓球主勝。（Now 639周二凌晨1時30分直播）

ＡＣ米蘭正在力追榜首國際米蘭，將士用命之下，爭勝鬥心十足，連接獲得大勝，包括早前喺主場以3比1擊敗勁敵羅馬，基奧特、伊巴謙莫域、拉菲爾利亞奧腳風超順，頻頻取得入球，特別係葡萄牙新星拉菲爾利亞奧今季演出大熟大勇，喺聯賽已經有5球進帳，佢喺上場意大利盃，踢到加時射入反超前嘅關鍵入球，協助ＡＣ米蘭擊敗熱拿亞，成功晉級，盡顯大將之風，今仗遇上弱隊史柏斯亞，相信又係佢表演時間。

近年交手史柏斯亞例冇運行

至於史柏斯亞深受降班威脅，近3場贏咗2場，包括爆冷擊敗拿玻里。不過，要留意當時拿玻里陷入低潮，先至畀史柏斯亞偷到雞，今場遇到ＡＣ米蘭，恐怕難以再發圍。睇番雙方近4次對賽，ＡＣ取得3勝1負，可望再次輕取對手。