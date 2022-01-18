羅拔仔力壓美斯　蟬聯世界足球先生

效力拜仁慕尼黑嘅波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基，周二(18日)獲選為國際足協年度最佳足球員(世界足球先生)，佢拎到48分力壓美斯(44分)同穆罕默德沙拿(39分)，連續第2年贏得呢項球員個人最高殊榮；車路士領隊杜曹就獲選為最佳教練。

今屆頒獎禮改以網上形式進行，事前被視為大熱門嘅金球獎得主美斯，除咗喺球迷投票入面贏出之外，國家隊領隊、隊長同傳媒3部份投票都輸畀羅拔利雲度夫斯基，最終要見證「羅拔仔」成功衛冕，主持宣布結果嗰陣美斯亦面帶笑容，有大將之風。

羅拔利雲度夫斯基上季德甲攻入41球，亦拎到德甲、德超盃、歐超盃同世冠盃冠軍，佢得獎後表示：「非常感激、非常自豪，呢個獎係一大榮譽，我要多謝教練同隊友，我哋一直非常努力咁工作，呢個獎係獻畀我身邊每個人。」

其他獎項方面，歐聯冠軍車路士領隊杜曹獲選最佳教練，艾度亞文迪就被選為最佳門將，阿根廷球星拉美拿喺英超對阿仙奴嘅入波就被選為最佳金球。最佳女足球員就由西班牙嘅佩迪拉絲封后，車路士女隊主帥艾瑪希耶絲就係最佳女足領隊。葡萄牙球星C朗拿度亦因為國際賽入球破紀錄，獲頒發國際足協特別獎。

●年度最佳足球員排名

1 羅拔利雲度夫斯基 48分

2 美斯 44分

3 穆罕默德沙拿 39分

4 賓施馬 30分

5 尼高路簡迪 24分

6 佐真奴 24分

7 C朗拿度 23分

8 基利安麥巴比 16分

9 奇雲迪布尼 11分

10 尼馬 10分