C朗威過美斯！全家出動拎FIFA「特別獎」

國際足協(FIFA)周二(18日)凌晨舉行2021年最佳頒獎禮，最佳球員獎美斯大熱倒灶輸畀羅拔利雲度夫斯基，至於C朗拿度雖然只排第7位，但係呢個頒獎禮入面仍然威過美斯，事關佢去年打破戴伊國際賽入球紀錄後，獲頒發「特別獎」表揚，C朗亦帶埋女伴喬治娜同囝囝出席領獎。

C朗喺上年9月世盃外對愛爾蘭，成功打破伊朗前鋒戴伊保持嘅109個國際賽入球紀錄，至今已經累積115球成為史上最多國家隊入波球員，因此獲FIFA頒發「特別獎」。C朗對呢個獎亦相當重視，今次特別帶埋懷孕嘅喬治娜同大仔出席領獎。

C朗獲獎後表示：「我從來冇諗過(破國際賽入球紀錄)，而且入咗115球。個紀錄係109球？所以我已經超越6球，好榮幸可以獲得特別獎，國際足協係我非常尊敬嘅組織。當然我要多謝我屋企人，我就嚟又做老竇，非常之榮幸，我對足球仍然充滿意誠，唔單止係為入波，仲係為娛樂自己。」

雖然呢位曼聯前鋒喺最佳球員只排第7位，但喺Fifpro嘅最佳11人就成功入圍，反而排第3位嘅穆罕默德沙拿名落孫山。最佳11人如下：

門將：基安盧基當拿隆馬

後衛：阿拉巴、邦路斯、魯賓戴亞斯

中場：奇雲迪布尼、佐真奴、尼高路簡迪

前鋒：艾寧夏蘭特、美斯、C朗拿度、羅拔利雲度夫斯基