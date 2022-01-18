意甲爆大冷　A米補時6分鐘遭絕殺

周二(18日)凌晨意甲爆出冷門，第2位嘅AC米蘭主場對護級球隊史柏斯亞，先開紀錄之下，竟然連失2球，包括補時6分鐘，被史柏斯亞攻入致勝1球。AC米蘭不但聯賽3連勝斷纜，更加錯過反超前榜首國際米蘭嘅大好機會。

由於國米上場和波失分，AC米蘭只要今場全取3分，就可以升上榜首，佢哋係威係勢，上半場尾段博到12碼，但係迪奧靴南迪斯主射斜出，幸好轉個頭拉菲爾利亞奧把握對手解圍失誤射入，為AC米蘭打開紀錄。

換邊之後，A米表現走晒樣，64分鐘被史柏斯亞中場阿古迪路近門射入扳平，踢補時6分鐘，A米防線走甩史柏斯亞前鋒格耶斯，畀佢無人看管之下射成2比1完場，爆出9倍客W。AC米蘭落後國際米蘭2分，兼踢多1場，爭標之路受打擊。

另外，拿玻里憑夏榮羅辛奴梅開二度，作客以2比0擊敗博洛尼亞，排第3位，追至只落後AC米蘭2分。

至於熱拿亞炒咗教練舒夫真高之後，輸得仲大鑊，作客以0比6大敗於費倫天拿腳下，費倫嘅炙手可熱前鋒杜辛華荷域今場射入1球，畀隊友基斯坦奴比拉基搶風頭，因為呢位左閘梅開二度。