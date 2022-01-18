祖高域僅可打溫網　澳洲官方確認禁入境3年　

網壇「一哥」祖高域已經返抵家鄉塞爾維亞，他想爭取個人的澳網第10冠，最快要等到2025年，澳洲內政部長安德魯斯（KAREN ANDREWS）證實祖高域被驅逐出境後，將自動執行長達三年的澳洲入境禁令。如果祖高域繼續堅持不接種新冠疫苗，相信今季僅有英國的溫布頓網賽是他唯一可參與的大滿貫賽事。

安德魯斯表示:「移民部長Alex Hawke取消了簽證後，聯邦法院會維持這個決定，因此他被禁入境澳洲三年。」不過，安德魯斯補充這又不是絕對，在特殊情況下可獲酌情，「目前有一些令人信服的理由，是可以考慮的，但這一切都是假設性的，任何申請都跟據其案情作審查。」換言之，祖高域要在未來三年踏足澳洲將不會太容易，這位塞爾維亞名將今年5月將年滿35歲，如果要等三年後才再參戰澳網，屆時已經是38歲。

此外，在塞爾維亞及澳洲都有不少祖高域的支持者繼續抗議，而據外媒報道指返到家鄉的一哥接着要承擔此案的相關費用，預計約50萬美元。他上訴失敗後曾發聲明表示要將焦點放回網球上，的確他要為未來的安排作出考慮，皆因網壇四大滿貫賽事都已發出參賽指引，5月舉行的法網日前已宣布參賽球手都必須要接種疫苗，而季尾的美國公開賽同樣都是發出類似的要求，6月的溫網將是祖高域的唯一選擇。

巴黎的體育部長表示，所有入境參賽的運動員包括法網及其他賽事，都要求他們提供已接種疫苗的健康報告，同時美國都是採取這個方案，當中包括在春季上演的印第安韋爾斯及邁亞密賽事，都是依從美網的參賽規定；而溫網發言人則表示未有規定參賽者必須完成接種疫苗，但一切要附合政府的防疫政策。