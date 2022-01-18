非國盃有直播　加蓬摩洛哥鬥磨獻細

非國盃分組賽C組最後一輪，加蓬同摩洛哥正面交鋒。榜首嘅摩洛哥兩戰全勝，已經提早出線，另邊廂加蓬亦有1勝1和，今仗只要保持不敗就能躋身淘汰賽，既然兩軍爭勝意欲麻麻，預料今場都會踢得保守，2.5球嘅細盤相當好路。（Now 638周三凌晨3時直播）

摩洛哥喺頭兩輪分組賽小勝1比0同2比0，對上15場賽事有14場順利贏波，被視為爭標分子都係理所當然。雖然名牌翼鋒薛耶治因紀律問題未有入選，但摩洛哥勝在防守力一流，對上8場比賽有7場保持不失球，喺已穩奪16強資格下，今場會繼續靠最強防守搵食。

奧巴美揚勒美拿上陣成疑

加蓬上輪爭議性逼和加納後，目前有4分喺手形勢大好，今仗只需攞1分就完成任務，直接殺入16強淘汰賽階段，即使輸波，都仍然有機會以最佳第3名資格晉級。不過，佢哋嘅星級前鋒奧巴美揚、中場勒美拿因健康問題，今場上陣成疑，攻擊力受損遇上以硬淨見稱嘅摩洛哥，隨時會老鼠拉龜。既然守和都夠做，估計加蓬後防必屯重兵，況且佢哋近3場比賽總入球全開2球或以下，熱捧2.5球嘅入球細啱數。

直播表

周三凌晨零時 非國盃 馬拉維Vs塞內加爾

Now 638

周三凌晨零時 非國盃 津巴布韋Vs畿內亞

Now 639

周三1:30am 德國盃 科隆Vs漢堡

香港開電視77台、有線662、602台

周三3:00am 非國盃 加蓬Vs摩洛哥

Now 638

周三3:00am 西甲 貝迪斯Vs艾拉維斯

Now 632

周三3:45am 德國盃 聖保利Vs多蒙特

有線661、有線601台

周三3:45am 蘇超 鴨巴甸Vs格拉斯哥流浪

Now 639

周三4:00am 英超 白禮頓Vs車路士

Now 621

周三4:30am 西甲 卡迪斯Vs愛斯賓奴

Now 633