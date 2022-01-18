19年首次！施杜素「逃出生天」告別戰繼續演

37歲的澳洲「眼鏡女」施杜素在家鄉繼續享受生涯最後一個大滿貫女單賽事，她周二在澳網面對美國的安達臣走到「垂死邊緣」，落後一盤的劣勢下成功逆轉，盡顯決心與堅持，賽後這位前世界「一姐」形容「這是生涯最佳之一」。

去年底已宣布在今年澳網後告別單打戰場，施杜素在首圈即遇上考驗，但全場大部份觀眾都為她打氣，似乎不想這位前大滿貫盟主以「一輪遊」告別，而施杜素最終以6比7(5)、6比3、6比3反勝，這也是她自2003年在澳洲贏瑪天妮絲後，首次先輸一盤後過關。

「實在難以置信！」她賽後接受訪問時坦言這是生涯中自己最出色的比賽之一，「我不會忘記這場比賽，今天在家鄉做到了，這不是我最後一戰，可以很高興地面對下一場比賽。」稍後她將與中國的張帥出戰雙打賽事。

至於兩屆溫布頓冠軍姬維杜娃則爆冷以2比6、2比6被基絲堤雅淘汰，遭遇「一輪遊」。曾於2019年獲澳網亞軍的姬維杜娃與對手激戰72分鐘，但表現令人失望，全場有39個無壓力失誤，這位捷克名將賽後坦言:「我對這場比賽無話可說。事實上年初參加比賽不多，然而運動就是這樣，勝者為王。」