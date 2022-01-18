獲國際排聯評年度最佳　金軟景：2021對我更有意義

國際排聯（FIVB）最近公布了2021年度女排TOP12的球員，在東京奧運後已宣布退役的南韓球星金軟景榜上有名，成為唯一的亞洲女將，並力壓多位女排名將榮登榜首，她在個人社交平台分享喜悅：「2021年對我變得更有意義！」

官網以「2021是金軟景的里程碑」為題，讚揚這位南韓主攻的表現及多年來對排球的貢獻，「她選擇了在這一年退役，結束自2005年起為國家隊效力的17個賽季。」金軟景在2021年雖然沒有贏得冠軍銜頭，但她帶領陣容不整的南韓女排成功闖入東京奧運4強，取得出乎意料的成績。

深受球迷歡迎的金軟景，於2021年其社交平台包括Instagram及YouTube平台已達到超過100萬的里程碑，她膺年度最佳亦即與球迷分享，「我在2021年度最佳球員評選中獲得第一名，令我在2021年更有意義！多謝大家的支持！」事實上，對於金軟景來說，2021年是充滿挑戰，隨着年齡及傷病影響，對身體及狀態加大了壓力，而隊友兼雙胞胎姊妹李在英及李多英因校園霸凌事件被無限期禁賽，更令她在球會及國家隊上再添壓力。