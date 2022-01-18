苦等5年！梅萊打足5盤迎大滿貫首勝

曾獲五屆澳網亞軍的英國球星梅萊，闊別這項大滿貫3年後周二持外咭再度亮相，經過馬拉松式的五盤苦戰後迎來五年來首勝，這位前世界「一哥」坦言在球迷面前贏波的感覺特別興奮。

世界排名已跌落135位的前「一哥」梅萊，耗時3小時52分鐘以6比1、3比6、6比4、6比7(5)、6比4險勝21號種子的格魯吉亞球手尼高盧茲，這場勝仗對梅萊來說可以極具意義，這是他自2017年後在大滿貫的首仗勝利，而值得一提是3年前他在這個場地公告退役宣言。「事實上，自我們去年可以在疫情中重返賽場，沒有觀眾閉門作賽，實在少了很多樂趣，大家都明白我們的訓練及準備，就是希望能在今天這個氣氛下比賽，可以在你們面前娛樂大家，這是不可思議的感覺。」

梅萊下仗將面對日本球手Taro Daniel，他續稱:「希望我可以繼續前進，我亦努力去改善，期望做得更好，自我復出後未曾出席過大滿貫，這個是給予我很大的推動力。」

至於被視為奪標熱門之一的俄羅斯名將麥維迪夫，全場發出10個Ace球，以直落三盤6比1、6比4及7比6(3)携同胞魯列夫順利躋身次男單次圈。