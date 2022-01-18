世界足球先生揭盅　港隊隊長教練揀咗邊個？

波蘭球星羅拔利雲度夫斯基，在今屆國際足協年度頒獎典禮力壓美斯，蟬聯「世界足球先生」。各屬會的隊長、教練和傳媒都有權投票選出心宜人選，港隊隊長黃洋正正揀選「羅拔仔」做首選；而教練張健峰就獨具慧眼，放曼城中場奇雲迪布尼於第一位。

每年「世界足球先生」大獎都由國際足協轄下各屬會的隊長、主教練和傳媒投票選出得主。香港的代表包括香港隊隊長黃洋，以及主教練，但由於去年年中主帥一職懸空，選票落在U23教頭張健峰手上。

效力傑志的黃洋「大哥」的投選先後次序為「羅拔仔」、美斯及佐真奴，他被問到投選理由時解釋：「利雲度夫斯基展示出一股積極向上的能量，具備打破壟斷的決心，為世界球壇帶來新鮮感。」然而美斯雖然過去一年數據驚人，但光芒卻不及「羅拔仔」。至於和他司職相同位置的佐真奴，「大哥」稱他去年贏得歐聯和歐國盃冠軍，加上是現代優秀防中的「佼佼者」，因而放置佐真奴於第三位。

而教練「張峰」的選項先後為奇雲迪布尼、賓斯馬和利雲度夫斯基。他解釋指，迪布尼上季無論在球會抑或國家隊都有很大影響力。對於這個獎項最終落在「羅拔仔」身上，「張峰」認為他是實至名歸，但認為這名中鋒的整體能力，與「大哨」朗拿度仍有一定距離。

而年度最佳教練獎則由車路士領隊杜曹奪得，張健峰投票的三甲排名分別是哥迪奧拿、杜曹及費歷克。他表示，一直欣賞「哥帥」到任何球隊都能執行到自己的理念，近季曼城的踢法亦十分具觀賞性。他續指每個教練有不同特質，除哥迪奧拿外，高普、摩連奴等同樣是自己的參考對象。而黃洋的選票則先後投於杜曹、哥迪奧拿和費歷克，他指杜曹接手車路士後，用最短的時間改造球隊成一支歐聯冠軍隊伍，相比「哥帥」更有說服力。