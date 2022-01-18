作客「海鷗」　車仔踩油半場搶Ｗ

今晚英超進行補賽，「海鷗」白禮頓主場迎戰車路士，雙方上月尾交手打和1比1，不過當時倫敦勁旅車路士狀態正陷低潮，並未反映真正實力，依家「車仔」表現已經復甦，預料今場作客都會主攻，而且近年聯賽作客白禮頓都係早早領先，Mic少心水推介半場客勝。（Now 621周三凌晨4時直播）

呢場比賽原本安排喺2月9日周中舉行，但由於車路士到時要以歐聯冠軍身份踢世冠盃，所以提早今晚進行。

「車仔」早前陷入小低谷，一度喺5場英超之中僅得1勝，包括主場同今場對手白禮頓踢成1比1，但要留意「車仔」該仗上半場已經領先，而且控制戰局，勢估唔到直至補時先畀「海鷗」逼和，失分的確有啲唔抵。之後嘅比賽車路士漸入佳境，包括喺英聯盃4強兩回合「雙殺」熱刺，晉級決賽大大振奮士氣。美中不足係上輪英超遇上榜首曼城，最終以0比1僅敗，為拉近與「藍月亮」嘅積分差距，今仗「車仔」不容有失。

講番上場鬥曼城嘅排陣，車路士領隊杜曹排出較為防守性嘅陣式，中場線用尼高路簡迪及高華錫兩名踢法實際嘅球員，兩邊亦用上防守意識較強嘅艾斯派古達及馬高斯阿朗素。今仗對手唔同，相信「車仔」會踢得較為進取，換上基斯甸普列錫、佐真奴費路及美臣蒙特等，而且起用夏維斯代替上場表現甚曳嘅盧卡古，務求盡快取得入波。

「海鷗」排中游球員欠動力

雖然白禮頓近期頻頻搶到分，但要留意所贏嘅對手只係弱隊賓福特，以及今季水準嚴重下滑嘅愛華頓，上輪主場鬥水晶宮只能1比1握手言和，實力不宜高估。白禮頓目前位處聯賽榜中游位置，想爭入前列，奪取下屆歐洲賽入場券，實在非常困難，同時「海鷗」亦冇護級壓力，球員欠缺鮮明目標，戰意不及要搶分爭標嘅車路士，加上「車仔」近4次聯賽作客白禮頓，全部喺上半場已經領先，一於捧半場客勝。