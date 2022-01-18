港超聯　足總盃決賽等5場賽事改期

鑒於政府進一步將社交距離措施延長至年初三（2月3日），香港足球總會周二（18日）宣布1月21日至2月3日期間，5場港超賽事需要改期，包括原定大年初一（2月1日）於香港大球場上演的「足總盃」決賽。

政府上周五（14日）宣布，由周五（21日）起社交距離措施延長兩周至年初三，原定大年初一（2月1日）於香港大球場上演的東方龍獅對傑志「足總盃」決賽，亦因此需要擇日再戰。疫情下，過去鼠年和牛年連續兩屆「賀歲盃」先後因各種原因未能舉行，今年足總於農曆新年期間安排上演「足總盃」決賽，原本有望藉強勁戲碼吸引球迷入場，可惜再一次事與願違，兩間球會以至足總的門票收益勢必受損。

除了「足總盃」決賽之外，另外4場「中銀人壽香港超級聯賽」亦需要改期，包括傑志對冠忠南區、標準流浪對理文、香港U23對東方龍獅及港會對晉峰，令今次港超停擺受影響的頂級聯賽賽事場數增加至14場。此外，香港超級青年聯賽、足總盃初級組、賽馬會五人聯賽以及女子足球聯賽等12項足總舉辦賽事及活動亦需延期，賽馬會女子青少年足球訓練計劃（5區域-女子組）則會取消。

另外足總亦宣布，賽馬會香港足球總會足球訓練中心亦會暫停開放至2月3日，並表示會密切留意本港疫情發展及康文署場地開放措施。