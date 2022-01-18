勝利船立小白銅像　搞埋眾籌活動

日職神戶勝利船周一（17日）宣布，為隊中西班牙球星「小白」恩尼斯達立銅像，以及主題公園計劃，令神戶主場變成日本足球聖地，並發起眾籌活動，不過計劃被輿論質疑，原定周二（18日）開始活動亦告延期。

恩尼斯達轉戰日職4年，期間贏過天皇盃，亦係現時日職最具名氣國際球星，球會為佢立銅像都好合理，不過會方為此發起眾款，球迷都好支持，但就引起非議。

據之前公布嘅眾籌計劃，設有6款套餐，最平套餐1100日元（約75港元）有交易，捐款後可參與感謝電影拍攝，並可參加銅像設計投票，至於最高級別套餐高達110萬日元（約7.5萬港元），可出席銅像落成典禮、獲得親筆簽名及紀念手表等。中間價錢分別係5000日元、5萬日元、11萬日元、50萬日元。

此計劃獲得神戶球迷支持，反應踴躍，但亦受到輿論質疑，認為立銅像同眾籌做多咗，變咗公關事件，會方暫避風頭，宣布尊重各方意見而將計劃延期。

但其實呢件事係球會活動，對象亦係神戶同西班牙球迷，非神戶球迷無必要指指點點，佢隊波鍾意立邊個銅像，關其他人乜事？