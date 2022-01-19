華度卡奴澳網首演矚目　新廣告造勢擊走負能量　

挾着美網冠軍之名的英國少女華度卡奴，榮登大滿貫盟主後外界對她的期望成為了壓力，這位19歲姑娘周二晚出戰成名後首場大滿貫，同時也是她生涯第一場澳網比賽，用行動證明自己，就如她最新廣告所帶出的訊息—要將負面擊退。

華度卡奴自成名後已成為外界的焦點，去年在美網由外圍賽打到決賽，至最後捧走冠軍的神話確實為網壇帶來刺激，不過，外界的期望對這位美少女卻帶來壓力，美網後的比賽表現不如理想，甚至在年尾更確診新冠肺炎，為準備新一季賽事添上障礙。

「心煩意亂」、「僥幸」、「曇花一現的奇葩」....一堆負面的字句在華度卡奴最近的NIKE廣告出現，並且在澳網前推出為這位羅馬尼亞及中國的混血兒給力，華度卡奴亦坦言這個廣告正是自己的寫照，面前就是要將它們一一擊破。

周二這位女單17號種子被安排在夜晚登場，在生涯首場澳網賽事面對2017年美網冠軍兼被視為細威接班人的美國球手絲蒂芬絲，華度卡奴首盤僅以17分鐘即零封對手，最終以6比0、2比6、6比1順利晉級，自美網後繼續保持在大滿貫連勝。

「我同絲蒂芬絲都盡了全力去打這場比賽，我相信這是一場高水準的比賽，特別是一些長程的抽擊，我很開心可以在這裡與這位冠軍球手比試。」華度卡奴贏得比賽後激動掩面拋走球拍：「真心，這實在有很多意義。這是我首場澳網賽事，我以前曾在這裡比賽，但於青年組首圈出局，今天我能夠取勝，真是很高興。」

華度卡奴僅於上周在悉尼出戰過一場比賽，其後退賽為澳網準備。次圈將面對高雲絲（Danka Kovinic），並且有機會在第三圈遇上自己的偶像兼兩屆大滿貫冠軍施蒙娜。這位網壇能否再發揮潛力，球迷可以拭目以待。