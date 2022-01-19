李城熱刺Goal手大駁火

周四(20日)凌晨英超有場補賽激戰，兩支以前4為目標嘅球隊李斯特城同熱刺正面交鋒。主場出擊嘅李城近況回勇，聯賽主場連贏3場，以占士麥迪臣為首嘅攻擊球員重拾佳態，面對作客不穩嘅熱刺勢必火力全開，既然兩隊都有唔少擅射球員，預料戰情開放，2.5球大盤值博。(Now 622周四凌晨3時30分直播)

「狐狸」李斯特城受到傷病同非國盃影響，缺陣人數達雙位數字，包括占美華迪、伊恩拿祖及尼迪迪等主將，不過佢哋近期似乎開始適應，占士麥迪臣、盧卡文及哈維班尼斯等中前場球員輪流上力，對上4仗主場有3場攻入4球，火力異常強勁，佢哋現時分數上落後太多，為打入前4可謂不容再失，必趁地利主動出擊。

干地3中堅踢法作客易失波

熱刺自聘請干地上任後，球隊仍然處於摸索期，今仗遇上後防基斯甸羅美路同前鋒孫興民受傷，戰力無疑打折扣，加上干地嘅3中堅踢法作客效果一般，近4場作客夾埋失咗5粒，要抵擋「狐狸」進攻有難度，好在佢哋有哈利卡尼壓陣，入球能力始終有保證，近7場聯賽場場有波入。睇番兩隊對上5次碰頭，有4次總入球開3球或以上，一於再追2.5球入球大。

直播表

周三4:45pm 澳職 布里斯班獅吼Vs珀斯光輝

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周四1:30am 德國盃 RB萊比錫Vs羅斯托克

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周四1:30am 德國盃 漢諾威Vs慕遜加柏

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周四2:00am 西甲 切爾達Vs奧沙辛拿

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周四3:00am 非國盃 埃及Vs蘇丹

Now 638

周四3:00am 非國盃 畿內亞比紹Vs尼日利亞

Now 639

周四3:30am 英超 李斯特城Vs熱刺

Now 622

周四3:45am 德國盃 哈化柏林Vs柏林聯

有線661、601台

周四3:45am 德國盃 賀芬咸Vs弗賴堡

有線664、604台

周四4:00am 英超 賓福特Vs曼聯

Now 621

周四4:30am 西甲 華倫西亞Vs西維爾

Now 632