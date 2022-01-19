夏蘭特入波都救唔番　多蒙特被乙組仔淘汰

周三(19日)凌晨德國盃16強爆出冷門，德甲第2位嘅多蒙特強陣出擊，並有射手艾寧夏蘭特取得入球，但仍然作客以1比2不敵乙組榜首球隊聖保利，黯然出局衞冕失敗。

上屆德國盃冠軍多蒙特今場雖然係對乙組仔聖保利，但仍然強陣出擊，艾寧夏蘭特、馬高列奧斯、杜根夏薩特、祖迪比寧咸、祖利安白蘭特等主力都正選上陣，原本以為勝券在握，但現實卻係另一回事，開波僅4分鐘，多蒙特就被聖保利前鋒艾曼伊度射破大門。

「蜜蜂兵團」禍不單行，踢到40分鐘，中場韋素擺烏龍，將對手傳中波踢入自己龍門，導致上半場落後2球。

換邊之後初段，聖保利中堅查高夫美迪禁區內犯手球，被吹罰12碼，艾寧夏蘭特主射入網追至1比2。多蒙特之後創造唔少攻勢，包括祖迪比寧咸近門起腳，被對方守衞擋出，當耶爾馬倫勁射貼柱出界，最終聖保利保住贏2比1勝果晉級，爆出6.75倍主W。

另外1支德甲球隊科隆亦被乙組球隊漢堡淘汰，雙方法定時間90分鐘打和0比0，加時踢成1比1，最後互射12碼由漢堡勝出。