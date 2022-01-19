澳網現首宗球員確診　拿度不失一盤闖32強

力爭個人生涯第21個大滿貫的西班牙天王拿度，在澳網次圈續顯強勢，以直落三盤6比2、6比3及6比4擊敗外圍賽出線者德國的漢夫文，以新賽季保持全勝姿態躋身男單32強。

6號種子的拿度表現不俗，製造了16個破發機會，而對手漢夫文救了4個致勝分，但最終都難逃出局命運。去年因傷休戰了一段時間的拿度，在澳網保持不失一盤的氣勢晉級，並與漢夫文激戰了兩小時42分鐘闖關，「我曾經在法網遇過他，都是危險球手之一，他的抽擊很好，發球也出色，非常有潛質。」拿度下仗將面對俄羅斯的奧運銀牌得主Karen Khachanov或法國的Benjamin Bonzi勝方。

值得一提的是拿度再創一項紀錄，就是位列ATP世界排名前10達到852周，這個成就比起瑞士天王費達拿及現役世界「一哥」祖高域還要多。拿度是今屆男單唯一贏過澳網的球手，他去年在8強止步。

另方面，澳網首現球員確診！經過三天的比賽後，出現首宗球員確診消息，法國球手Ugo Humbert出局不足24小時，被驗出染上新冠肺炎，需要即時隔離。

29號種子的Ugo Humbert周二不敵澳洲的基斯昆特，無緣今屆澳網，而周三他在個人社交平台宣布自己確診消息，並會進行自我隔離，隨後要待痊愈才能離開澳洲；而參加澳網的球員均需完成接種疫苗。

至於女單方面， 世界「一姐」澳洲的芭蒂贏得輕鬆，以直落兩盤6比1横掃意大利的外圍賽出線者Lucia Bronzetti，而芭蒂是今屆女單奪標大熱之一，她力爭成為自1978年後首位在家鄉捧走澳網錦標的球員。（NOW 638及639 周三及周四早上8時及下午4時直播澳網賽事）