亞冠盃　球會系數上第3　2024有望奪「2+2」

決定亞洲賽席位分配的最新亞洲球會系數近日出爐，香港在截至周一（17日）的統計中，排名進佔東亞第3！只要3支香港球隊今年繼續在亞洲賽取得佳績，香港2024年將奪得兩個「亞冠盃」分組賽名額，視乎下季港超隊數，更有望再多取兩個外圍賽席位！

香港球會在上屆亞洲賽取得佳績，傑志於「亞冠盃」6戰分組賽取得3勝2和；理文在「亞協盃」分組賽3戰全勝，於跨區決賽法地時間守和拿薩夫；東方龍獅於同組亦力挫中華台北和蒙古代表。3支球隊為香港豪取16.5分球會系數，助香港於去年統計日排名上升至東亞第5，並能穩奪2023年「亞冠盃」分組和外圍賽「1+1」的席位。

由於球會系數以4年計算，踏入2022年，亞洲足協將扣除各屬會2018年所得積分。此消彼長之下，香港現時以42.542分球會系數，排名進一步超越中國和泰國，進佔東亞第3，不過，這一統計還未計算2022年亞洲賽成績。然而，只要香港球隊今年在亞洲賽繼續創造理想成績，守住目前位置，香港於2024年將有條件奪得「亞冠盃」分組賽和外圍賽名額各2！但在參賽球隊數目須不多於聯賽球隊總數3分1的條件下，下季港超聯須擴張至12隊參賽，才可全取「2+2」席位。

傑志在今屆「亞冠盃」處於J組，同分對手為上海海港、清萊聯和附加賽勝方（撣邦聯周三（19日）宣布退賽，對手為神戶勝利船和澳職球隊的勝方），能否繼上屆後再創佳績，爭取積分，十分視乎中超球隊今屆是否會繼續派二隊參賽。「亞協盃」邊廂，由於J組形勢沒有太大變動，預料東方龍獅和理文將能再次爭取到一定分數，只要香港至少守住東亞第4位，便可以達成兩隊直入亞冠分組賽的目標。

東亞區球會系數排名（只列頭6）

排名 國定或地區 積分 2024年亞冠名額

1 日本 83.981 3+1

2 南韓 77.626 3+1

3 香港 42.542 2+2

4 中國 38.761 2+2

5 越南 35.193 1+2

6 泰國 29.727 1+1

備註：未統計2022年亞洲賽成績