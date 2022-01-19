賓福特缺多位主將　曼聯機會來了

近期英超賽程又被打亂，周四(20日)凌晨就安排咗場補賽上演，由曼聯作客賓福特。曼聯為追趕前列勢要全取3分，雖然看守領隊蘭歷克執教後表現仍嫌飄忽，但球隊質素始終屬英超頂尖，只要適應新踢法，表現必穩步上揚；賓福特實力同狀態都處低谷，加上殘陣應戰，「紅魔鬼」可望反彈，放心直取客Ｗ。(Now 621周四凌晨4時直播)

曼聯自蘭歷克執教後，由於球員仲要適應，搞到戰績飄忽在所難免，佢哋上仗作客阿士東維拉，大部分時間踢得唔錯，只係尾段體力不繼下連失兩粒，最終被逼和2比2失分而回。老實講「紅魔鬼」整體演出已經有進步，無論逼搶定進攻侵略性都有所提升，其中葡萄牙核心般奴費南迪斯個人梅開二度重拾信心，大哥C朗拿度據報亦有望傷愈復出，威力培增。

除進攻外，蘭歷克接手後曼聯防線亦有改善，佢上任後8場賽事只失6球，華拉尼同哈利馬古尼慢慢建立默契，而且防中麥湯米尼同左閘勞基梳爾今仗刑滿復出，「蘭Sir」可以排出佢心目中嘅最佳陣容，球隊近乎「夫添」下，可以預期表現會有進一步提升。

賓福特缺多位主將

賓福特升班後季初表現突出，但近5場聯賽4次落敗，逐漸跌入護級漩渦。佢哋近期防線出晒事，近兩仗狂失7粒，包括上場0比3不敵利物浦，遇強顯然毫無還擊之力，加上後防查理葛迪及中場法蘭安耶卡等主將缺陣，令球隊本來已經薄弱的兵源更見緊張，王牌前鋒艾雲東尼苦陷入球荒，主場亦冇能力阻止曼聯奏凱，客Ｗ屬信心之選。