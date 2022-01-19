兩局「刁時」勢均力敵　杜凱琹澳門乒賽僅負陳夢

一連五日的WTT（世界乒乓球大聯盟）澳門站賽事周三（19日）開打，香港「一姐」杜凱琹與新拍檔林兆恒出戰混雙，首圈1比3不敵中國組合。晚上杜凱琹轉戰女單，與世界排名第1的陳夢打出精彩一仗，兩度扳平下以2比3憾負，與8強擦身而過。

WTT澳門站共有男女單各16名球員參賽，當中包括馬龍、樊振東、許昕、劉詩雯、陳夢、王曼昱、孫穎莎在內多達7位奧運冠軍，香港則派出杜凱琹和林兆恒。兩人首日在混雙16強面對中國組合向鵬/張瑞，前者為中國隊新星，後者則是日本天后伊藤美誠的「模仿者」，最終港隊以8比11、11比2、9比11及8比11，總比數1比3落敗。

林兆恒同日在男單首圈惡鬥世界排名第7的林高遠，他在落後一局8比11後，雖一度扳平，惟林高遠再拿下兩局，林兆恒以局數1比3（細分：8比11、11比5、7比11及4比11）出局，無緣8強。

杜凱琹晚上轉戰女單，首圈即遇上世界「一姐」陳夢。兩人曾於東京奧運女單8強碰頭，「阿杜」雖以局數2比4落敗，仍追平港隊奧運女單最佳成績。今次戰況同樣激烈，杜凱琹兩次大分落後下都成功扳平，第3和第4局更鬥至「刁時」，惟她在決勝局未能站穩陣腳，被「一姐」以大比數獲勝。杜凱琹以總比數2比3僅負，5局比分為8比11、11比7、10比12、13比11和2比11。