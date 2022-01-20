3大新星齊入波　曼聯發力打爆賓福特

曼聯球星C朗拿度日前公開批評隊中年輕球員態度有問題，周四(20日)英超立即得到回應，曼聯憑住艾蘭加、格連活特同拉舒福特3位青訓新星入波，作客以3比1打爆賓福特。「紅魔鬼」贏波後雖然仍排第7位，但距離第4嘅韋斯咸只差2分兼踢少場，形勢唔差。

曼聯今場有C朗傷愈復出，但係表現慢熱，上半場賓福特入波機會更大，全靠迪基亞保持水準先至力保不失；換邊後曼聯發力，備受蘭歷克重用嘅艾蘭加，55分鐘巧妙入楔先開紀錄，7分鐘後格連活特喺快速反擊射成2比0，後備上陣嘅拉舒福特77分鐘狂抽拉開到3球，主隊就靠艾雲東尼完場前5分鐘破蛋，但無阻曼聯贏3比1。

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自從蘭歷克上任後，曼聯就致力提拔年輕球員，19歲嘅瑞典翼鋒艾蘭加就獲力捧，佢賽後表示：「我好感激領隊，我會繼續努力再入多啲波，訓練嗰陣我哋非常認真，所有嘅付出亦得到應得嘅回報，下半場曼聯踢出最好嘅足球，球隊已經上力。」

至於蘭歷克亦大讚曼聯一眾新人嘅演出：「艾蘭加踢得好好，入波之餘亦對球隊有好大貢獻，事實上今場我對所有年輕球員都好滿意，3個年輕嘅青訓一齊入波！」拉舒福特今場入波，打破佢自己接近3個月嘅入球荒，而格連活特亦係自上年10月中後再喺英超拎到入球。