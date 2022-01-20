C朗被換大發脾氣　蘭歷克：唔使佢攬我！

曼聯喺英超作客3比1擊敗賓福特，復出嘅C朗拿度雖然冇波入，但賽後仍然成為話題人物，事關佢喺70分鐘被換走嗰陣大發脾氣，掟衫、口噏噏兼拒坐後備席，要蘭歷克同佢「訓話」先至冷靜落嚟，蘭歷克賽後話調動係戰術需要，唔會要求C朗攬佢。

比賽去到70分鐘，曼聯已經領先2比0嘅時候，蘭歷克用哈利馬古尼同拉舒福特入替C朗同格連活特，C朗對呢次換人非常不滿，蘭歷克見到亦第一時間攬一攬佢，但C朗就全無反應，呢位葡萄牙球星不斷擰頭兼唸唸有詞，又將教練拎畀佢件風褸掟落地下，最後仲有凳唔坐而選擇坐喺側邊梯級，最終蘭歷克再次走去同佢「咬耳仔」，C朗嘅情緒先至冷靜番。

蘭歷克賽後透露：「C朗問『點解係我？點解要換走我？』我話呢個決定係為球隊利益，5日前我哋對維拉有同樣情況，領先2球下喺最後15分鐘被追和，我唔想再犯同樣錯誤，所以換入哈利馬古尼同加多個快速前鋒，我覺得呢個係正確決定。」

對於C朗嘅情緒，蘭歷克就表示諒解：「我明白C朗想入波，或者幾年之後佢做教練，會明白我呢個決定，我唔會預期佢(被換出後)攬我，一個射手當然希望留喺場上爭取入波，我對C朗完全冇意見，佢只係啱啱傷愈，球隊又有拉舒福特、安東尼馬迪爾呢啲後備，我點解唔物盡其用？」