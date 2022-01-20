95分鐘後入2粒　熱刺締英超史上最遲反勝

周四(20日)凌晨英超上演球迷奇遇記，李斯特城主場對熱刺嘅前列大戰，熱刺憑住貝雲積喺95分鐘同97分鐘連入2球，戲劇性3比2反敗為勝，同時締造英超史上「最遲」反勝紀錄！

熱刺今場踢得相當主動，不過開紀錄嘅卻係李斯特城，佢哋24分鐘由達卡射成1比0，熱刺38分鐘由哈利卡尼突破越位追平；下半場熱刺仍然係上風，但76分鐘又被李斯特城嘅占士麥迪臣攻陷。熱刺80分鐘換入盛傳即將離隊嘅翼鋒貝雲積，估唔到靠佢起死回生。去到補時5分鐘，貝雲積接應馬特杜靴迪傳送近門撞入，97分鐘再單刀扭過卡斯柏舒米高「絕殺」。

Opta數據顯示，熱刺喺94分鐘52秒仍然落後，最終贏波係英超史上最遲出現嘅反勝，舊紀錄係曼城喺2012年嘅煞科日捧盃經典，當時曼城喺91分鐘14秒仍輸畀昆士柏流浪，之後連入2球反勝兼捧走英超冠軍。早前有消息指熱刺打算將貝雲積賣畀阿積士，但價錢傾唔掂而未能成事，不過領隊干地賽後就話：「我一直都話貝雲積係重要球員，佢有球隊所欠缺嘅特質，熱刺亦缺乏創造型球員，我相信佢會好樂意繼續留效熱刺。」