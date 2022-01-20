外媒爆祖高域持有醫藥科技公司　同唔打針有冇關

網壇「一哥」祖高域因無打疫苗被拒絕入境澳洲，無緣衞冕澳網，令人費解，周三有外媒報道指，祖高域與太太Jelena在去年夏天已入股丹麥一間醫藥科技公司，該公司正全力研發抑制新冠肺炎的藥物。

據報道指出祖高域兩夫婦擁有這間位於哥本哈根的丹麥生物科技公司控制權，他們合共持有8成股份，而其中祖高域佔40.8%，該公司行政總監Ivan Loncarevic證實消息，並指出祖高域是於2020年6月入股，但沒有透露投資金額，他更透露公司正全力研發一種對抗新冠病毒的藥物縮氨酸，主要抑制病毒感染人類細胞，而專家並計劃今夏在英國作臨床試用。

Ivan Loncarevic強調這種新藥，是開發治療新冠疫症的方法，與疫苗無關；而祖高域一直拒絕接種疫苗，是否與入股這間藥物公司有關，相信只有他本人才知道，然而至目前為止，祖高域未有對此表態。

不過，如果他仍然繼續拒絕打疫苗，今季想參賽則遇上多重麻煩，法國政府已落實修例要求運動員入境參賽需要接種疫苗，因此祖高域想參戰6月的法網相信很難，而據消息指，目前網球男、女單前100名球手當中，只有三位球員沒有接種疫苗，包括祖高域、美國的Tennys Sandgren及一名無公開名字的女球員。