A山成盃賽之王　1射1傳助國米加時贏波

周四(20日)凌晨意大利盃16強，國際米蘭踢到加時以3比2擊敗安玻里，打入8強，國米前鋒阿歷斯山齊士繼早前意超盃射入致勝1球之後，今場又入波兼助攻，成為贏波大功臣，狀態弗到爆，有望獲得留隊。

國際米蘭教練施蒙尼恩沙基對今場正選陣容作出9個輪換，包括用祖亞昆哥利亞擔正，但呢位阿根廷前鋒踢咗3分鐘就傷出，由阿歷斯山齊士入替，A山不負所托，喺13分鐘接應右路傳中頂入，為國米打開紀錄。

國際米蘭上半場創造唔少攻勢，但換邊後表現走樣，被安玻里連入2球，先係尼迪美巴拉美勁射入網，跟住柏德列古度尼頭槌攻門，皮球中楣後，撞到國米門將拉度，反彈入網，呢位後備門將今季首次上陣就擺烏龍，真係黑仔。

幸好國米踢到補時，由中堅蘭奴捷亞射入靚波逼和2比2，補時4分鐘，A山曾經射波入網，但因為越位在先，被判無效。加時上半場，A山橫傳畀史提芬奴辛斯射入反勝3比2晉級。

盛傳國米計劃今個月放走阿歷斯山齊士，巴塞隆拿同紐卡素都有意簽入佢，但呢位33歲智利國腳近期表現大勇，國米管理層可能改變主意，繼續留用佢。