馬列斯歸心似箭　留名睇阿爾及利亞出局

非國盃E組最後一輪賽事，科特迪瓦對阿爾及利亞，榜首科特迪瓦已穩奪出線權，唔使同你急，衞冕嘅阿爾及利亞2戰0入球排包尾，今場再唔贏勢必出局，呢支北非球隊踢落完全冇冠軍風範，加上球星馬列斯「歸心似箭」，急住返回曼城搏殺，隨時揸流灘，阿爾及利亞客W有2倍，明顯熱唔透，寧願博受讓嘅科特迪瓦讓球主勝。（Now 638周五凌晨零時直播）

世界排名56嘅科特迪瓦以老帶嫩，以韋費特沙夏及艾歷拜利等球員為骨幹，首戰以1比0小勝赤道畿內亞，次輪對塞拉利昂，大部分時間領先2比1，但補時階段門將離奇犯錯，被對手追和2比2，不過球隊整體狀態仍然勇猛，有力保住不敗之身。

阿爾及利亞表現令人失望，首仗同塞拉利昂互交白卷，次輪更爆大冷，以0比1不敵赤道畿內亞，兩戰皆食白果，球隊只靠曼城中場馬列斯單天保至尊，但其他球員表現一般，整體發揮唔理想。

今場阿爾及利亞必須要全取3分先有機會晉級，不過若谷得太上又可能會失波，進退失據下肯定影響表現。翻查紀錄，兩軍近4次交手，有3次法定時間不分勝負，阿爾及利亞冇本錢讓波。

直播表

周五凌晨零時 非國盃 科特迪瓦 Vs 阿爾及利亞

Now 638

周五凌晨零時 非國盃 塞拉利昂 Vs 赤道畿內亞

Now 639

周五2:00am 西甲 基達菲 Vs CF格蘭納達

632-Now 632台

周五3:00am 非國盃 岡比亞 Vs 突尼西亞

Now 638台

周五3:00am 非國盃 馬里 Vs 毛里塔尼亞

Now 639 台

周五3:45am 英聯盃 阿仙奴 Vs 利物浦

有線661、601台