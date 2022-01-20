「想整喊我！」～37歲施杜素笑住離場

37歲的澳洲名將「眼鏡女」施杜素周四在澳網結束生涯最後一場女單賽事，以直落兩盤2比6不敵世界排名11的俄羅斯名將柏妮卓高娃，無緣32強，並為自己的單打生涯劃上句號。

柏妮卓高娃全場取得21個致勝得分，她賽後特意向施杜素致敬，並送上感言:「當全場所有人都為Sam(施杜素)拍掌，真是『起雞皮』，實在令我也很感動。她是一個神奇及出色的球員，所以謝謝你，Sam！」這番話令全場震動，施杜素是澳洲網壇的著名球星，曾於2011年美網擊敗當時的衞冕冠軍「細威」S威廉絲贏得生涯唯一的大滿貫錦標，寫下澳洲網壇的歷史一頁。

施杜素生涯中擁有6個單打冠軍及28個雙打錦標，袋走27,490,735美元的賽事獎金。澳洲名將杜姬直擊這位傳奇告別:「非常好，她面對掛着笑容；由她生涯開始，都是帶着歡樂。」而施杜素在場上接受澳網CEO Craig Tiley送上鮮花，並笑稱：「他們真是想整喊我們。」多位澳洲球手也有亮相這場告別戰，包括世界一姐芭蒂：「Sammy是澳洲網壇其中一位出色的領袖，也是澳洲網壇的冠軍。」施杜素賽後也特別坐在球員席上，雙手抱頭帶着笑容向天仰望，似乎想告別這個戰場前再作回憶，然而她將會參戰女雙賽事，並有機會爭取雙打后冠。

此外，3號種子的兩屆大滿貫冠軍西班牙名將麥古露莎則成為被淘汰出局的最大種子球手，以直落兩盤3比6不敵法國的歌妮特，全場犯了33次無壓力錯誤，她隨着6號種子愛莎尼亞歌達維茲輸波後數分鐘也宣告緣盡今屆澳網。

至於男單方面，5號種子的魯列夫愈戰愈勇，全場發出13個Ace球，以直落三盤6比4、6比2及6比0擊敗立陶宛的貝蘭基斯，連續3年躋身32強。