外流港將　梁諾恆返港過年　期待超齡踢亞運

自上季中超和中甲結束後，數名香港球員均回鄉休假，但為準備新球季，勞烈斯上周已率先回內地隔離檢疫。而稍遲歸港的梁諾恆，則會留在香港直至「過年」後，享受和家人團聚的時刻。

上季中甲，港隊中堅羅素為球隊江西北大門護級成功後，於煞科前已提早回到英國，探望久別的妻兒，據悉他來季去向未明，有機會正式結束「北上」之旅。效力南通支雲的李毅凱，早前曾透露已獲得球隊批准，在過完農曆新年後才歸隊；而剛協助梅州客家升班的勞烈斯，留港未夠一個月於上周已提前回到內地，準備球隊的季前集訓。至於陳俊樂效力的廣州城，由於股權變動手續未完成，來季組軍仍是未知之數。

剛於附加賽協助浙江隊「衝超」成功的「細佬」梁諾恆，上周才正式回港度假。他透露，球隊暫未通知季前集訓日期，預料至少留港直至過完農曆新年。展望來季中超，「細佬」表示對聯賽有機會恢復主客制感期待：「據聞下季大機會踢番主客，雖然以前喺梅州都感受過主場氣氛，但嗰陣時都唔係完全開放，希望下季可以喺主場比賽，喺中超聽到浙江球迷嘅打氣聲。」適逢杭州今年9月將舉行亞運會，「細佬」笑言假如屆時港隊徵召他為超齡球員，作為「地主」的他絕對願意效勞。