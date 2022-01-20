利物浦放虎歸山勢危　兵工廠藉地利搶先機

英聯盃4強次回合，阿仙奴返主場再鬥利物浦。首回合雙方踢成0比0，阿仙奴大部份時間10人應戰下，成功頂住利物浦強攻，所謂「大難不死，必有後福」，阿仙奴返主場打高一班波，攻擊力強勁，該隊近12場主場全部先入波，捧阿仙奴第一隊入球好路。（有線661及601台周五凌晨3時45分直播）

首回合交手，作客嘅阿仙奴有中場格列沙加早段被逐，不過全隊眾志成城、每人走多步下成功守和0比0，防線極為穩陣。雖有奧巴美揚、湯馬士柏迪、艾利尼及尼高拉斯比比離隊參加非洲國家盃，但上仗聯賽對熱刺延期，球員獲得充分休息，相信可以繼續保持高水平演出。

阿仙奴主場勁醒神

次回合阿仙奴回師主場，佢哋今季喺酋長球場表現特佳，由去年9月開始，近12仗主場賽事10勝1和1負，所輸1仗係聯賽1比2不敵榜首勁旅曼城，但當時整體表現其實力壓「藍月亮」，而且呢12仗主場全部先開紀錄，足見其主場威力。

利物浦上仗未能領先，日本前鋒南野拓實多次失機，可謂放虎歸山，亦反映出3大主力穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、拿比基達離隊踢非國盃，對「紅軍」攻力影響甚大，今仗作客酋長球場面對阿仙奴強攻，先失守不足為奇。