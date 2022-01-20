梅萊澳網出局！感慨打波日子餘下不多　

英國網球名將梅萊澳網出局！三項大滿貫錦標得主梅萊周四（20日）在男單次圈賽事中以直落3盤4比6不敵世界排名比他低120位的日本球手丹尼爾太郎，賽後這位34歲老將感慨又失望：「當你知道自己沒有很多年時間能留在球場，落敗總是令人沮喪的。」

傷患，給梅萊不少折磨。2019年，他撐着臀部傷患踏入墨爾本公園賽場，那時他的患處痛得令他連穿鞋著襪都有困難，首圈止步，於記招上哭訴自己可能就此退役。最後他為了延續自己在球場上的壽命，進入手術室醫治傷患，接着便是一連串的復康及更重要的—忍耐。好不容易才重新上路，以外咭出戰的他心存珍惜，對每一場比賽、每一球都如此認真地對待。

首圈力挫21號種子巴斯拿維利後，好景不常，梅萊今仗面對丹尼爾太郎卻未能發揮最佳水準，全場5次被打破發球局，終以盤數0比3告負。這亦是丹尼爾太郎首次躋身大滿貫賽事32強。

賽後梅萊向支持者豎起姆指致謝，對於提前出局他難掩失落：「我未能保持首圈的水準，也沒有把握好機會，相反對手全場的表現都好穩定，所以好坦白，我對自己的表現感到失望。」