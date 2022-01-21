祖達世界級表演　利物浦「爆廠」入英盃決賽

利物浦殺入英聯盃決賽！周五(21日)凌晨英聯盃4強次回合賽事，利物浦喺穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼缺陣下，仲有葡萄牙神鋒迪亞高祖達單天保至尊，個人梅開二度作客2比0贏阿仙奴，兩回合合計以相同比數晉級決賽，將會喺2月27日同車路士爭逐冠軍寶座。

兩隊首回合踢成0比0，利物浦今場作客繼續強陣出擊，雖然兩大前鋒穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼仲踢緊非國盃，但仍然同阿仙奴踢成均勢，早段拿卡錫迪罰球中楣彈出，不過利物浦第1次攻勢就有收穫，迪亞高祖達左路突破，推至中間快腳妙射收死蘭斯達爾。

阿仙奴之後踢得比較主動，但面對利物浦嚴密防線亦製造唔多太多機會，而且喺77分鐘再輸反擊，迪亞高祖達突破越位後單刀笠入，係佢個人近4次對阿仙奴第4個入球，更重要係帶領利物浦紀錄性第13度殺入英聯盃決賽，堪稱係「阿仙奴剋星」。

利物浦領隊高普賽後大讚迪亞高祖達：「我哋入咗2個精彩入波，迪亞高祖達着晒火！我哋簽佢嗰陣已經深信佢會踢得好好，加盟之後更進一步，佢已經成為世界級前鋒。」對於決賽對車路士，高普就話要先專注英超：「溫布萊係個好特別嘅地方，但決賽前仲有好多比賽，入到決賽當然係想攞冠軍，不過對手一樣會咁諗。」