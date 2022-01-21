兩大「鹹魚」入波　皇馬西盃戲劇性晉級

周五(21日)凌晨西盃16強賽事，皇家馬德里作客艾爾切惡鬥120分鐘後，10人應戰下憑艾斯高同夏薩特入波，戲劇性2比1反勝晉級，教練安察洛堤賽後大讚球隊「有性格」，兩位入球功臣下半季可望有更多上陣機會。

皇馬今場收起賓施馬等多位主力，作客未能撕破艾爾切嘅防線，90分鐘踢成0比0平手。加時階段高潮迭起，皇馬左閘馬些路喺102分鐘侵犯對方單刀前鋒被逐，艾爾切亦靠呢個罰球由干沙路華度射入。踢少個嘅皇馬劣勢下突然爆發，幾位後備兵做好戲，108分鐘丹尼施巴路斯射門省中艾斯高後改變方向入網，夏薩特就喺115分鐘單刀扭過對方門將射入，帶領皇馬神奇反勝。

艾斯高同夏薩特都被皇馬列為「清貨」目標，呢球亦係夏薩特今季各項賽事第1個入球、艾斯高近4個月首個入球，安察洛堤賽後表示：「我好開心，呢場係今季令我最滿意嘅比賽，球隊展現出性格同永不放棄嘅精神。我特別為艾斯高同夏薩特開心，佢哋近期都冇乜上陣機會，但佢哋都做足準備，今場起到關鍵作用。」