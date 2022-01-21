拿度贈言心中記　黃澤林：成功要靠勤力

年度首項大滿貫澳網正進行得如火如荼，明日開打的青年組別賽事將有香港代表參加，2021年贏得美網青少年組男雙冠軍的黃澤林將於男單及男雙登場，繼續向冠軍進發。黃澤林去年底於拿度網球學校接受訓練，更與西班牙「泥地王」有不少交流，從他身上學習冠軍的態度。

年僅17歲的黃澤林（Coleman）月初夥拍西班牙球手Marc Othman Ktiri，在ITF M15馬納科爾網賽勇奪生涯首個成人職業賽男雙冠軍，新年首戰告捷，他形容這是「最好的新年禮物」。這項賽事為拿度網球學校世巡賽其中一站賽，作為該校學員的Coleman興奮地說，「主場」贏冠軍感覺特別深刻：「好多教練會看我們比賽，連拿度都在呢！他趕去澳洲之前，有看我其中一場比賽，壓力特別大，哈哈，上了一課！」

「付出所有 不要後悔」

這所位於西班牙馬略卡的網球學校，2016年由20座大滿貫得主拿度設立，致力培育年輕網球員。去年11月起在該校訓練的Coleman大讚當地訓練環境優良，而且相對香港擁有地理優勢，參加歐洲賽更方便：「這邊的訓練氣氛很好，我們來這裡，目標都是贏大滿貫冠軍，所以大家都相當專注。」經過近兩個月全職訓練，他認為自己在技術和體能都有提升，但其中一大得着是每日能夠近距離接觸「球王」：「拿度就在我們隔離場訓練！他沒有架子，很nice的。有時他會和我們閒聊，關心我們訓練怎麼樣。」

飽歷傷患的拿度今年復出，將於澳網爭取破紀錄的第21座大滿貫，親睹「泥地王」備戰情況的Coleman不禁驚嘆：「他真的練很久，我們休息的時候他還在練。」他接着分享某次和「球王」的對話：「我曾經問他：『在我這個歲數時，你在做甚麼、想甚麼呢？』拿度回答：『在你的年紀，我快要贏成人組的法網冠軍了。』」拿度13歲起接受高強度訓練，19歲首次參加法網就捧走冠軍，不過他在不少訪問中提到網球生涯的成就，完全靠「勤力」所得。他給予Coleman的建議都是同出一轍：「每日埋首訓練，跟從教練指導，最重要是付出所有，不要後悔。」

新一年要學懂冷靜

其實拿度的「最強絕招」是其強大意志，他在落後下仍能和對手緊纏到最後，同樣是小將們值得學習的地方。近年「泥地王」最精彩一仗要數2018年溫網決賽，他和祖高域鬥足5小時，兩度落後下追平，最後一盤更要鬥到「搶七」才分勝負，體能和意志均令人佩服。Coleman期望繼續磨練，2022年目標在主項單打取得新突破，力爭打入ATP排名前300。「單打方面我還有很大進步空間。我是一名進攻型球手，喜歡上網搶攻，新一年我要學識冷靜一點，不要急。」