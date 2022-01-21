【西甲】愛斯賓奴貝迪斯做「大」事

周五深夜西甲賽事，愛斯賓奴主場迎戰貝迪斯，愛斯賓奴主場特佳，貝迪斯進攻火力強勁，今場會係咩結果？愛斯賓奴排11位，大部份分數來自主場，佢哋近8次主場錄得6勝1和1負，包括擊敗皇家馬德里同皇家蘇斯達，射手魯爾杜馬斯累積11球，攻力有保證。貝迪斯排第3，今季攻入37球，入球數字僅次於皇家馬德里，首席前鋒桑美占美利斯攻入13球，不過近5次作客僅1勝，客場成績麻麻。愛斯賓奴雖然主場表現唔錯，但可惜防守唔掂，連續10仗有失波，近3仗全開3球或以上，今場邊隊贏好難講，2.5球入球大都幾穩陣。 ●邪神

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周六4:00am 西甲 愛斯賓奴 對 貝迪斯

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周六4:00am 法甲 里昂 對 聖伊天

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