15歲桌球神童閃爆場館　練習都打過147

15歲的英格蘭桌球神童蒙迪（Stan Moody），周四在列為世巡賽之一的Shoot Out單局賽成為焦點，爆冷擊敗曾躋身全英賽4強的中國球手魯寧；「白旋風」韋德對於這位未來新星高度評價：「他會是TOP16的球手。」

即使世界「一哥」沙比及「魔術師」梅菲等相繼登場，但周四的焦點落在樣子Cute爆的15歲蒙迪身上，他表現搶眼開局即「起迫」打出26度，終以53比27淘汰了中國的魯寧躋身次圈，致勝一刻他相當興奮，這位前英國14歲以下冠軍剛在最近比賽打出一cue133，並在練習時也做到147滿分，前途無限。「我開局很緊張，這是我第一次比賽有電視直播，有點壓力但是很好的經驗，很開心可以晉級，我不在意隨後的抽籤，下一場對那位對手都無所謂，我已急不及待想再次比賽。」

「白旋風」韋德對蒙迪的表現及潛質高度評價，並認為他有機會成為TOP16的球手，「潛能無限！在世錦賽前我在丁俊暉學院見過他，每天都在練習，相當勤力，而且是一位很認真的球手，他將會躋身TOP16，並希望他可以贏得比賽。」

賽事是今季世巡賽的第8站排名賽，也是歐洲系列賽8站中的第4站，去年戴爾擊敗了世界一哥沙比奪冠。比賽特色是「速勝速決」一局定勝負，每局限時10分鐘，前5分鐘出cue限時15秒，後5分鐘出cue限時10秒，每輪比賽隨即抽籤。