護級關鍵戰唔衰得　屈福特明恰諾域治

英超護級大戰，屈福特主場對諾域治，兩支難兄難弟同樣深受降班威脅，形勢上屈福特稍為佔優，除咗多諾域治1分之外，而且比對手踢少2場，只要今仗贏波，就可以大大舒緩護級壓力。值得留意，屈福特係諾域治嘅剋星，雙方近5次對賽，屈福特獲得全勝，今場讓平半，上盤值得捧場。（Now 621周六凌晨4時直播）

屈福特周中原本有場補賽，但因為對手般尼有多位球員確診新冠肺炎，需要延期，變相令球隊避過一周雙賽「地獄賽程」，絕對係一大利好因素。

雖然屈福特近7場英超僅1和6負，但當中對手不乏強隊，包括車路士、曼城、熱刺，以及今季大勇嘅韋斯咸，導致連接敗陣，實在情有可原。屈福特上場打和紐卡素，總算結束英超6連敗，有助提升士氣，加上前鋒艾曼紐丹尼斯狀態出色，近8次上陣射入5球，佢曾於上年11月對曼聯，射入1球及2次助攻，屈福特攻力唔可以睇小，有力喺諾域治身上全取3分。

諾域治勢頹傷兵多

排尾3嘅諾域治上仗主場贏到愛華頓，只因對手陷入嚴重低潮，不宜高估。事實上「拖肥」輸波後，領隊賓尼迪斯亦被炒。其實諾域治整體表現仍然欠佳，其中近3場英超作客全敗，失8球兼冇波入，加上有多位傷兵缺陣，包括中場比利基莫亞、馬迪斯洛曼、魯比等球員，人腳單薄，今場隨時打回原形，揀屈福特上盤為妙。