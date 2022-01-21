金判坤接受新挑戰　執教馬來西亞國家隊

馬來西亞足總周五（21日）官方宣布，委任前香港隊主帥金判坤，擔任馬來西亞國家隊主教練一職，將於2月初正式上任，協助組建國家隊，目標是6月的亞洲盃外圍賽。

52歲的金判坤是近代香港足球重要人物之一，他曾以外援身份來港效力港甲多支球隊，掛靴後曾擔任南華及香港代表隊主帥，是港隊2009東亞運奪金功臣，其金句「die for hong kong」深入人心，亦於2015世盃外領軍兩度賽和中國，2018年返回祖家南韓，出任南韓國家隊相關職務。

就今次即將出任馬來西亞主帥，金判坤在其個人社交網發長文講感受，全文以韓文寫成，透過翻譯網大意如下：

你好。這是金判坤。我今天被任命為馬來西亞國家足球隊的主教練，我想在2月1日世盃外對敘利亞的比賽后辭去南韓足協國家隊加強委員會主席的職務。我要對南韓足協任命我這個在很多方面都欠缺的人，讓我擔任四年的重要職務，以及支持我的足球運動員和球迷表示衷心的感謝。我還要特別感謝本會前執行董事，他首先提出與我合作，並一直給予我全力支持。

早前鈴木盃後，我收到了馬來西亞足協的邀請，邀請我成為國家隊的主教練。經過深思熟慮，我們與南韓足協同意接受馬來西亞的要求。我相信，鑑於我們國家隊最近的表現，我們很快就能在世盃決賽中獲得一席之地。另外，我最近完成了23歲和20歲以下主帥的任命，我認為女足國家隊也在朝著正確的方向穩步發展。考慮到我已經盡到了作為國力強化主席的職責，我決定現在是作為領導者重返戰場的時候了。

就個人而言，我希望以K聯賽球隊的身份重返賽場，但由於世盃外賽程等各種情況，時機並不合適。此外，我們認同馬來西亞國家隊的發展潛力和願景，決定前往馬來西亞迎接新的挑戰。再次感謝南韓足協在突發情況下支持我的決定。

自2018年上任以來，我努力落實五個目標。 1) 確立國家隊的比賽理念——通過積極發揮主導比賽贏波 2) 建立經理任命流程——在公平、透明和客觀的原則下任命符合國家隊比賽理念的主帥 3) 建立成長代表球員的結構 - 管理和培養13-23歲的精英球員以及後期成長球員 4) 建立比賽準備體系 - 根據國家隊的比賽風格準備和管理每個球員基於訓練和比賽報告的年齡 5) 培養技術管理人員 - 技術管理是由技術專家領導的協會組織。

在這個目標下，我們的國家隊試圖給球迷們帶來勝利的喜悅，並為南韓足協增加哪怕一點點的力量，以增加對外界的信任。這五個目標中的一些被認為已經成功完成，而其他一些目標由於分配給它們的角色的限制仍然被認為是不夠的。我相信，尚未完成的任務將由稱職的接班人完成。

帶著感激和遺憾離開，但如果下次再有機會為南韓足協工作，我決心為南韓足球的技術發展而努力。我希望南韓足協和我們的足球隊在人民的愛和支持下繼續前進。謝謝。

Pangon Kim 2022 年 1 月 21 日