馬迪爾想走冇咁易　曼聯收好貴

安東尼馬迪爾想離隊，已經唔係新鮮事，早前甚至爆出罷踢風波，不過佢想1月轉會窗離隊嘅意願，至今未能實現，經傳媒查探終於搵到原因，一切都係曼聯開價太高，借用馬迪爾5個月，竟然要使成1000萬鎊，搵笨咩！

意大利《慢鏡頭》報道，列出曼聯外借該法國前鋒條件，就係先收500萬鎊借用費，再承擔馬迪爾全部人工，即周薪高達25萬鎊，比賽至季尾，總計又要用多500萬鎊，兩條數加埋，借用馬迪爾嘅總支出係1000萬鎊，到借用期滿，曼聯就會將馬迪爾收番己有。

呢個條件，各支有意借用馬迪爾嘅球會都認為太貴，其中祖雲達斯表明，如果曼聯唔肯減價，斟介就告一段落，至於英超巨富球會紐卡素，亦對呢個價錢感到猶豫，因為實在貴得唔合理。

曼聯本身做慣水魚，但今次佢哋搵人接貨，卻搵唔到水魚，曼聯已有兩手準備，就係要求看守領隊蘭歷克同馬迪爾改善關係，皆因早前罷踢風波，令將帥之間出現裂痕，如果馬迪爾留隊，蘭歷克就要諗辦法點同球員相處。